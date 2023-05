Moldova pe locul 28 în Indexul Libertății Presei. Activitatea CA a diminuat dezinformarea și discursurile instigatoare la ură din mediul audiovizual, potrivit raportului

The post Moldova pe locul 28 în Indexul Libertății Presei. Activitatea CA a diminuat dezinformarea și discursurile instigatoare la ură din mediul audiovizual, potrivit raportului appeared first on Consiliul Audiovizualului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Consiliul Audiovizualului