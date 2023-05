Un filosof francez a lansat „Journal de Moldavie”, despre perioada în care a lucrat aici; „Cea mai importantă din viața mea”

09:20

Prețul petrolului scade rapid și se apropie de minimele acestui an Prețul petrolului scade rapid și se apropie de minimele acestui an, pe fondul unei cereri reduse de carburanți în China și SUA. Teama de recesiune reduce cotațiile pentru toate produsele energetice, iar acțiunile marilor companii petroliere se ieftinesc. Petrolul european (BRENT) este cotat miercuri dimineața la 75 de dolari/baril, în scădere cu -15% față de jumătatea lunii aprilie. Se apropie de minimul acestui an, de 71 de dola...