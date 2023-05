Gestul care confirmă ruptura dintre Leo Messi și PSG; Ce a făcut argentinianul

18:40

Serena Williams a făcut „anunțul anului” la Gala Met 2023 Americanca Serena Williams (41 de ani), fost lider mondial WTA, a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, notează wtatennis.com. Serena Williams şi soţul ei, Alexis Ohanian, au făcut anunțul la Gala Met, de la New York, de luni seară. "Am fost atât de entuziasmată când Anna Wintour ne-a invitat pe toţi trei la Gala Met", a scris Serena Williams pe Instagram. Serena Williams, care s-a retras din tenis după US Open 2022, şi Alexis O...