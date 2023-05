Tatiana Puiu: Sărăcia este strâns legată de lipsa educației. Un copil sărac va lăsa moștenire aceeași sărăcie

17:20

Ucraina nu este pregătită pentru o ofensivă la scară largă, dar nu are de ales, scrie ziarul britanic The Times. Unul dintre factorii care împiedică forțele armate ucrainene să lanseze o contraofensivă este vremea, deoarece plouă abundent în Ucraina, a declarat ambasadorul ucrainean în Regatul Unit, Vadim Pristaiko, peste câteva zile pentru Sky News. Pe […]