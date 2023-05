Vladislav Kulminski, fost vicepremier: Rusia încearcă, prin metode barbare, să restabilească dominația în Moldova, care pentru Moscova e un fel de spațiu vital de securitate

11:50

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri maxime de referință valabile pentru mâine, 3 mai. Potrivit ANRE, miercuri un litru de motorină va costa 19,80 lei per litru, cu 22 de bani mai puțin decât azi,2 mai, iar benzina cu cifra octanică A 95 va costa 24,05 lei, fiind în scădere […]