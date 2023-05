PORȚIA de istorie | Febra care a devastat România și afectat Basarabia în anii Primului Război Mondial

16:40

În doar cinci ani de la fondare, Moldova Innovation Technology Park a avut un impact major asupra întregii industrii IT locale și chiar regionale. În calitate de principal catalizator al ecosistemului tech, MITP organizează bianual evenimentul de referință pentru comunitatea tech din țară, SUM IT UP. Evoluția MITP și cea a economiei naționale din 2018 până în prezent, precum și cele mai importante rezultate înregistrate în 2022, argumentate de istorii de succes ale rezidenților, au fost subiectele principale ale ediției SUM IT UP 4 Impact.