La doar trei zile după marea curățenie din Parcul Hipodromului organizată de Jurnal TV, gunoiul a ajuns la loc

Trupa Aerosmith a anunţat turneul de adio „Peace Out” Trupa americană Aerosmith a anunţat un turneu de adio după mai mult de cinci decenii împreună, informează BBC. Trupa este cunoscută pentru hituri precum Dream On, Walk This Way şi I Don't Want To Miss A Thing. Luni, trupa a anunţat vestea "cutremurătoare" într-un videoclip plin de vedete, în care apar prieteni celebri, printre care Sir Ringo Starr, Dolly Parton şi Eminem, scrie News.ro. "Pregătiţi-vă, veţi avea parte de cel mai bun spectacol...