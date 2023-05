SUA estimează că Rusia a pierdut peste 100 de mii de soldați numai în acest an, dintre care 20 de mii au fost uciși

SUA estimează că Rusia a pierdut peste 100 de mii de soldați numai în acest an, dintre care 20 de mii au fost uciși. Majoritatea pierderilor, în bătălia pentru orașul Bahmut, relatează The Washington Post. „Ofensiva Rusiei din Donbas a eșuat. S-a concentrat în special asupra orașului Bakhmut, dar nu a putut să pună mâna […]

