Al treilea colaps bancar în SUA în doar câteva luni: First Republic Bank a fost închisă de autorităţi, iar o parte din activele sale, de 230 de miliarde de dolari, vor fi cumpărate de JPMorgan

First Republic era a 14-a bancă din SUA după active din circa 4.100 de bănci În România, cu 32 de bănci, întreg sistemul bancar are 160 mld. dolari. First Republic, de la 25 mld. dolari capitalizare la 300 mil. dolari în trei luni. JPMorgan a câştigat licitaţia pentru a achiziţiona First Republic Bank în …

