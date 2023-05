Ilan Șor: Regimul Maiei Sandu se teme de victoria Partidului „ȘOR” în Găgăuzia

13:00

Forţele Terestre americane (US Army) au decis să-şi blocheze la sol – timp de 24 de ore -, cu excepţia misiunilor esenţiale, elicopterele, în urma prăbuşirii a patru elicoptere în decurs de o lună, accidente soldate cu 12 morţi, relatează AFP. Generalul James McConville, comandantul US Army, "a ordonat o blocare a zborurilor în urma a