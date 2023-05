Semnale ciudate, venite din spațiu; Ce spun oamenii de știință

15:30

SUA: Încă o bancă dă faliment, a treia în ultimele două luni First Republic Bank a intrat in faliment, iar majoritatea activelor sale vor fi preluate de grupul JP Morgan. Este a treia bancă care dă faliment în ultimele două luni. Departamentul de Protecție și Inovare Financiară din California a anunțat luni că First Republic Bank va fi închisă. Aceasta avea la jumătatea lunii trecute active în valoare de 229 de miliarde de dolari și depozite de 93,5 miliarde de dolari. JP Morgan va prelua doar c...