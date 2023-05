VIDEO Rusia: Un tren care transporta combustibil a deraiat în apropiere cu Ucraina, iar o linie electrică a fost aruncată în aer 

10:40

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Rusia la plata unei despăgubiri de €130 milioane Georgiei, pentru delictele comise în timpul războiului din august 2008. Informația a fost raportată într-un comunicat, publicat pe site-ul CEDO, pe 28 aprilie. Verdictul stipulează plătirea despăgubirilor, în valoare de €3,2 milioane, pentru uciderea a cel puțin 50 de […]