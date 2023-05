Consiliul Superior al Magistraturii anunță Rezultatele adunării generale a judecătorilor

19:20

În cadrul concursului CEE Deals of the Year (tranzacția anului) 2022, organizat de prestigioasa publicație CEE Legal Matters, firma de avocatură Gladei & Partners a obținut victoria pentru proiectul de finanțare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a CET-Nord. La concurs au fost admise proiecte de dezvoltare pe piața finanțărilor de debt […]