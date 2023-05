Marina Tauber, reținută la Aeroportul Chișinău. Precizările Procuraturii Anticorupție 

17:00

Lista monumentelor ocrotite de stat va fi completată. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre prin care mai multe edificii din Chișinău, Nisporeni, Bălți și Rezina vor fi trecute sub protecția statului. Astfel, se propune includerea în Registrul monumentelor Republicii Moldova următoarele: – Municipiul Chișinău: Clădirea Aerogării „Chișinău – Revca”, Biserica de Lemn „Adormirea Maicii […] The post Clădirea Aerogării – inclusă în Registrul monumentelor ocrotite de stat. Ce alte edificii vor trece sub protecție appeared first on NewsMaker.