Horoscop zilnic, 1 mai 2023. Este momentul oportun pentru a rezolva probleme vechi

16:40

Opiniile privind beneficiile si riscurile consumului de oua, mai ales legatura cu nivelul de colesterol, s-au tot schimbat in ultimii ani. Iata ce nutrienti contin ouale, beneficii, in ce mod influenteaza nivelul de colesterol si in ce conditii, precum si cate oua putem consuma in siguranta pe zi? Ce nutrienti contin ouale? Ouale sunt printre […]