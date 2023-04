VIDEO Vlah a votat pentru „un viitor bun al Găgăuziei, poate chiar mai bun decât era înainte”

16:30

Moldova Agroindbank (maib) neagă acuzațiile lansate de Air Moldova. Banca comercială susține că pe întreaga perioadă a parteneriatului a sprijinit Air Moldova în dezvoltarea și creșterea companiei. Maib informează că contractul cu Air Moldova reflectă clauze specifice pentru industrie și pentru dezvoltarea companiei, conform cărora maib are obligația să protejeze interesele clienților care plătesc pentru […] The post Reacția băncii comerciale pe care s-a plâns Air Moldova: Să lucreze cu alt furnizor appeared first on NewsMaker.