VIDEO Apocalipsa din stațiunea Zatoka la care mergeau des moldovenii vară de vară. Cine a fost la aqua park-ul de acolo

15:10

Irina Vlah și-a exercitat dreptul de vot la alegerile din UTA Găgăuzia care au loc pe parcursul zilei de duminică, 30 aprilie curent. Ea a venit și cu un mesaj despre ce așteptări are de la noul bașcan. „Astăzi, la alegerile Bașcanului, am votat pentru ca în Găgăuzia să fie păstrate pace, stabilitate și dezvoltare. […] Articolul FOTO Irina Vlah a votat la alegerile din Găgăuzia. Ce așteptări are de la bașcanul succesor? apare prima dată în Realitatea.md.