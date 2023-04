VIDEO „Are loc o mituire masivă”. Declarația unui candidat la alegerile din Găgăuzia și precizarea Comisiei Electorale din regiune 

16:10

Cofetara din Moscova, Anastasia Cernîșeva, a fost pusă sub acuzare în temeiul articolului privind „discreditarea armatei ruse” pentru faptul că aceasta ar face torturi cu sloganuri anti-război. Cazul a fost făcut public de proiectul media pentru drepturile omului, „OVD-Info”, al cărui avocat o apără pe Cernîșeva. Pe 27 aprilie, poliția din Moscova a venit la […] The post FOTO O cofetară din Moscova, acuzată de „discreditarea armatei” din cauza câtorva torturi cu mesaj anti-război appeared first on NewsMaker.