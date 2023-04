Câți alegători au votat în Găgăuzia până la această oră? Ca alegerile să fie validate trebuie să participe circa 47 mii de persoane

14:50

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit cu detalii despre intervenția echipajului de prim ajutor în urma incendiului, din noaptea de 27 aprilie, dintr-un bloc de locuit din capitală. Instituția a declarat că la fața locului au fost trimise 2 echhipaje AMU, care au acordat ajutor medical la 2 femei și un […] The post Detalii de la medici despre incendiul cu 3 morți de la Telecentru. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri appeared first on NewsMaker.