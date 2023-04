VIDEO Vlah a votat pentru „un viitor bun al Găgăuziei, poate chiar mai bun decât era înainte”

14:40

Autoritățile au decis să lanseze Concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului „Satul European Expres", anunțat săptămâna aceasta de președinta Maia Sandu. Începând cu 2 mai, autoritățile publice locale de nivel I vor putea să depună Notele conceptuale pentru obținerea surselor financiare. Costul unui proiect nu va putea depăși suma de 450 mii lei. Totodată autoritățile […]