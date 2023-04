Turcia a închis spațiul aerian pentru filiala FlyOne din Armenia – La mijloc ar fi o decizie politică

19:50

Un angajat al Ambasadei R.Moldova în Federația Rusă a fost declarat „persona non grata", anunță autoritățile ruse. Potrivit ministerului de externe de la Moscova decizia a fost luată în legătura cu „acțiunile neprietenoase" ale Chișinăului. Ambasadorul R.Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat în această dimineață la Ministerul rus de Externe. Totodată, Moscova a ... Un diplomat al Ambasadei R.Moldova la Moscova, declarat indezirabil – Rusia anunță interdicție de intrare pentru mai mulți demnitari de la Chișinău – Reacția celor vizați și a MAIE