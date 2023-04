VIDEO Operațiunea de salvarea din orașul ucrainean Uman a fost finalizată. Printre morți sunt și 6 copii

13:40

Kremlinul vine cu o reacție după ce miniștrii de externe ai UE au aprobat misiunea civilă pentru Republica Moldova. În replică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, susține că UE încearcă să prindă rădăcini în spațiul post-sovietic prin „viclenii". „Subliniind caracterul „partener" al noii misiuni, membrii UE, ca întotdeauna, sunt vicleni. […]