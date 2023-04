Cehia: O profesoară, pusă sub acuzare după ce le-a spus elevilor săi că la „Kiev nu este niciun război”

13:10

Consiliul Audiovizualului (CA) a amendat posturile TV ITV, TVC 21 și Publika TV cu 5 mii de lei Decizia a fost luată de membrii Consiliului în ședința din 28 aprilie, în timpul examinării raporturilor prezentate de posturile TV pentru anul 2022, scrie NM. Potrivit CA, postul TV ITV nu ar fi indicat în raportul său […] The post Amenzi de mii de lei pentru 3 posturi TV din Moldova. Ce nereguli au fost depistate appeared first on NewsMaker.