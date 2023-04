Armata SUA suspendă zborurile de antrenament ale elicopterelor după o nouă prăbușire a unui astfel de aparat de zbor

18:00

A fost lansat site-ul summitului EPC, care va avea loc pe 1 iunie la Chișinău; Cum se pot acredita jurnaliștii A fost lansat site-ul summitului Comunității Politice Europene, care se va desfășura pe 1 iunie la Chișinău. Site-ul conține toate informațiile despre for, despre participanți, despre Republica Moldova etc. Totodată, pe site a fost lansată și platforma de acreditare a jurnaliștilor, care se pot înregistra până pe 18 mai 2023. Acreditarea se face doar online la secțiunea Registration and...