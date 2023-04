Comisia Europeană a ajuns la un acord cu cinci state UE privind tranzitul cerealelor ucrainene

18:50

Industria tehnologiilor informaționale este lider detașat la exporturile realizate de Republica Moldova și a devenit sectorul de bază la capitolul livrări de servicii și bunuri. Doar în acest an, volumul exporturilor de servicii IT și de servicii de business va ajunge la 825 de milioane de dolari, cu 24 la sută mai mult decât în […]