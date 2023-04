Bătălia de la Podul Jiului, de Adrian Tudor-Drăghici, la Librăria din Centru

10:30

Oleg Bîrsan s-a născut în anul 1967, satul Mîndîc, raionul Drochia. Are doi copii născuți după anul 1986. Este participant la lichidarea avariei de la Cernobîl. Am discutat ce își amintește despre participarea la acel eveniment și ce așteptări are de la guvernare în ceea ce privește susținerea persoanelor participante la lichidarea avariilor de la