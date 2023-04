Astăzi, traficul rutier pe un tronson al străzii București va fi suspendat. Cum va circula transportul public

15:45

Anatol Sîrbu are 21 de ani și este absolventul Institutului Tehnic Industrial „Gerolamo Gardano" din Milano, Italia. Inițial, tânărul a optat pentru acest domeniu de studiu dintr-o simplă curiozitate. Treptat însă, a îndrăgit tot ceea ce are legătură cu arhitectura și ecologia și a ales să se specializeze în domeniul topografiei. După al treilea an de studiu, dânsul a făcut o pauză de aproximativ patru luni, fiind decis să renunțe la studii. Totuși, acesta a găsit curaj să revină în Italia, unde a ales să își continue studiile la școala serală pentru a putea lucra în paralel.