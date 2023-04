Cristian Rizea a fost implicat in scandaluri, proteste, actionat in judecata pentru defaimare. Ecoul lui Rizea, fostul deputat roman, ce si-a petrecut cinci ani, in Republica Moldova - VIDEO

Cristian Rizea a fost implicat in scandaluri, proteste, actionat in judecata pentru defaimare. Ecoul lui Rizea, fostul deputat roman, ce si-a petrecut cinci ani, in Republica Moldova - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md