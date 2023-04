Campania „Susținem pentru că ne pasă” a ajuns la final; Peste 2.000 de familii au fost ajutate

13:40

România vrea includerea Republicii Moldova, Ucrainei şi Georgiei ca parteneri în proiecte ale „Iniţiativei celor Trei Mări” Şeful Cancelariei prim-ministrului român şi coordonatorul naţional pentru Iniţiativa celor Trei Mări (I3M), Mircea Abrudean, a precizat că România vizează includerea Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei ca parteneri în proiecte I3M, în cadrul participării, joi, la seminarul cu tema "Opportunities and Challenges for the Energy Cooperation within the Three Seas Initiative...