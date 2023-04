UE a adoptat un nou cadru de măsuri restrictive împotriva celor care atentează la stabilitatea și securitatea Moldovei. Borrell: „Un semnal puternic de sprijin”

10:40

Noutățile bune de la maib continuă. După ce a fost lansată opțiunea rambursării anticipate a creditului, direct pe site-ul maib.md, utilizând semnătura electronică, maib anunță despre posibilitatea utilizării semnăturii electronice la semnarea contractului de credit și nu doar. Pe lângă contractul de credit, puteți acum semna electronic și documentele aferente acestuia: acte confirmative, contracte de fidejusiune și alte acte care ar putea fi solicitate