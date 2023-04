Decis: Persoanele care subminează procesul politic sau încearcă să răstoarne ordinea constituțională în R. Moldova vor cădea sub sancțiuni din partea UE

21:30

Țările UE au ajuns la un acord politic pentru regimul de sancțiuni propus de România la adresa celor care acționează împotriva R. Moldova: Este cel mai rapid proces de acest fel din istoria UE Miniștrii de externe din țările UE au ajuns luni, la Luxemburg, la un acord politic privind crearea unui regim de sancțiuni împotriva celor care acționează pentru destabilizarea Republicii Moldova