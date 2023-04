Campania electorală în regiunea găgăuză a decurs fără incidente. Expert: În cazul alegerii unui candidat pro-rus, acesta va fi toxic în cadrul Guvernului

17:20

În acest an, volumul total al exporturilor de servicii IT și cele din sectorul serviciilor pentru business ar putea înregistra o creștere de până la 825 de milioane de dolari. Dintre acestea, 620 de milioane de dolari ar reveni domeniului IT, iar peste 200 de milioane de dolari – celui de business. Prognoza a fost făcută de expertul în politici economice Veaceaslav Ioniță.