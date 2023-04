„Turneul actorilor români” începe astăzi la Chișinău

11:50

Federația Rusă a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Moldova la Moscova. Despre aceasta a fost notificat ambasadorul moldovean, Lilian Darii, care a fost convocat la Ministerul rus de Externe. Partea rusă a precizat că măsura este un răspuns la faptul că un reprezentant al Ambasadei Federației...