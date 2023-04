19 mii de copii ucraineni, deportați în Rusia de la începutul războiului. Ucraina trimite lista Crucii Roșii

09:30

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a comunicat noi detalii cu privire la incendiul de pe strada Pietrarilor din Chișinău, unde au fost depistate corpurile neînsuflețite a 3 persoane. Se menționează că 5 echipaje de salvatori și pompieri au intervenit, fiind depistate cadavrele carbonizate a 3 persoane. Totodată, pompierii au evacuat din interiorul apartamentului o