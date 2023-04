În Rusia a fost interzisă vînzarea de dispozitive de vaping către minori

12:30

Un bărbat în vîrstă de 30 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, pentru alertă falsă cu bombă.Bărbatul a fost recunoscut vinovat de săvîrșirea infracțiunii de comunicare mincinoasă cu bună-ştiinţă despre actul de terorist (art. 281 din Codul penal), stabilindu-i-se o pedeapsă sub formă de un an de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pro