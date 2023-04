Adunarea Generală a Judecătorilor a ales noii membri CSM: toți au promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting

08:00

O rachetă rusească a lovit noaptea trecută un bloc de locuit din localitatea Uman, Ucraina. Autoritățile regiunii au raportat despre 3 morți și 8 răniți. Rușii au lovit orașul cu rachete de croazieră spre dimineață, au declarat autoritățile ucrainene. Un bloc de locuit cu 9 etaje și o clădire de depozite au fost lovite de rachete. Astfel, […] The post FOTO/VIDEO Morți și răniți în Ucraina după ce o rachetă rusească a lovit un bloc de locuit appeared first on NewsMaker.