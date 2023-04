FOTO O cofetară din Moscova, acuzată de „discreditarea armatei” din cauza câtorva torturi cu mesaj anti-război

19:10

Republica Moldova va continua să ofere suport Ucrainei, țară aflată de mai bine de un an în război, așa cum a făcut-o și până acum. Asigurarea vine din partea viceprim-ministrului, ministrului de Externe, Nicu Popescu, și a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Dmytro Kuleba, aflat într-o vizită neanunțată la Chișinău. […]