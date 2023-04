Un lot comercial de marfă fără acte legale, depistat la Bălți

13:30

În ciuda sancțiunilor fără precedent, Rusia ar trebui să aibă suficienți bani pentru a continua războiul cel puțin încă un an. Despre acest lucru scrie The Washington Post într-un raport desecretizat al serviciilor secrete americane, ca urmare a unei scurgeri. Ziarul citează din documentul strict secret, în care se spune că „Moscova se bazează din … Articolul Rusia dispune de suficienți bani pentru încă cel puțin un an de război în Ucraina apare prima dată în BreakingNews.