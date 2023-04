Corneliu Ciurea despre Summitul European din 1 iunie: UE încearcă să salveze ratingul Maiei Sandu

11:20

Compania aeriană Fly One anunță că își mărește flota cu care va opera curse din Republica Moldova, transmite IPN. „În sezonul de vară, Fly One va opera din Chișinău către/dinspre 29 destinații precum: Larnaca, Valencia, Berlin, Madrid, Tbilisi, Roma, Milano, Munchen, Amsterdam, Frankfurt, Tel Aviv, Londra (Luton & Stansted), Parma, Verona, Dublin, Lisabona, Paris, Istanbul, […]