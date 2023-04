Trei moldoveni, lăsați fără bani la Moscova. Pedeapsa primită de un bărbat din Telenești care le-a promis „condiții avantajoase” 

15:30

În fiecare an, pe data de 27 aprilie, moldovenii de pretutindeni sărbătoresc drapelul de stat al Republicii Moldova. Cu această ocazie, mai mulți demnitari de stat, dar și oameni simpli, au venit cu mesaje de felicitare pe rețelele de socializare. NM a adunat mai multe fotografii și imagini video publicate pe rețelele de socializare. „Noi […] The post FOTO/VIDEO Cine-i mai patriot? Cele mai originale mesaje de felicitare de Ziua Drapelului de Stat appeared first on NewsMaker.