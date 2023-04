Recean s-a întâlnit cu opt miniștri de externe din „Nord Baltic 8″, ajunși la Chișinău: „Alegerea clară, susținută de oameni, este integrarea în UE”

13:30

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a declarat aproape toată tehnica militară promisă Kievului a fost deja predată. În acest context, oficialul a precizat că armata ucraineană dispune în prezent de capacitățile necesare pentru a pentru a-și elibera teritoriile ocupate de ruși. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că aliații și partenerii Ucrainei […]