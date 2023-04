Bahmut văzut de sus: Amploarea dezastrului după ce artileria rusă l-a transformat în ruine

11:00

Ne-am dat întâlnire cu Tatiana Novac la Valea Trandafirilor, la terenul de joacă. Are doi copii, Alistar de doi ani și șase luni și Dragomir, de un an. E profesoară de artă plastică, dar acum e în concediu de îngrijire a copilului. Pentru că cei mici nicidecum nu-și pot sincroniza programul zilei și dorm la ore diferite, Tatiana spune că nu prea are timp liber. Povestește că îi este foarte greu să se descurce singură cu cei doi fii, mai ales când iese în oraș, așa că a acceptat să stăm de vorbă...