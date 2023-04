ULTIMA ORĂ: Penalul Cristian Rizea, declarat indezirabil pe teritoriul R. Moldova – A fost extrădat sub escortă

21:30

Procuratura a prelungit termenul de urmărire penală întru-un dosar de îmbogățire ilicită pentru procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo doar că, de data aceasta, în calitate de învinuit într-un dosar de îmbogățire ilicită. Statutul acestuia din bănuit în învinuit a fost schimbat în data de 19 aprilie. Potrivit lui Vasile Gafton unul din avocații lui Stoianoglo, ...