Ziua drapelului, marcată la Nisporeni (VIDEO)

Procesul de modernizare a bazei tehnico-materiale a IMSP Spitalul Raional Nisporeni continuă. Recent, în cadrul laboratorului clinic diagnostic al IMSP Spitalul Raional Nisporeni a fost instalat și pus în funcțiune un nou analizator medical automat ale gazelor și electroliților în sânge, model Stat Profile Prime Plus, Producător Nova Biomedical, SUA.