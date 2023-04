Ministerul Sănătății va primi $500 000 de la Guvernul Coreei. Pentru ce vor fi utilizați?

09:50

Un băiat de 8 ani, deținător al cardului maib junior, a aflat că este primul copil din Moldova care va merge la UEFA Champions League Final Istanbul 2023 și va ieși în teren alături de un fotbalist de renume. Micul client are de jumătate de an un card maib junior pe care îl folosește pentru cumpărături. În cadrul promoției «UEFA Champions League 2023», organizată de maib și Mastercard, a efectuat plăți cu cardul conform condițiilor promoției, tragerea la sorți desemnându-l câștigător.