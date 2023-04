Un fost premier spune de ce guvernarea nu vrea să dea jos tarifele la gaz

23:30

Ex – deputatul Alexandr Slusari, mai nou, membru al consiliu de administrație al Energocom consideră că, la această etapă, compania ar avea nevoie de o îmbunătățire a managementului dar și de o ajustare a cadrului normativ. Slusari e de părere că Energocom va trebui să aibă un rol important privind asigurarea secutrității energetice a statului. ... Un fost deputat deschide parantezele – Ce se întâmplă în interiorul companiei Energocom – Are nevoie de un nou cadru normativ