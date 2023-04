Steagul NATO, rupt și stropit cu vopsea roșie la un protest

13:30

Rusia va putea finanța războiul din Ucraina pentru cel puțin încă un an, chiar și cu înăsprirea în continuare a sancțiunilor fără precedent. O astfel de informație este se arată în presupusele documente secrete ale Pentagonului în urma unei scurgeri, scrie The Washington Post. Potrivit acestor documente care ar aparține Pentagonului, informațiile americane surprind îngrijorarea […] Articolul Washington Post: Rusia dispune de suficienți bani pentru încă un an de război apare prima dată în Vocea Basarabiei.