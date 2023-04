Erling Haaland, dezlănțuit! I-a doborât recordul lui Mohamed Salah și e noul "rege" din Premier League

14:20

Serviciile secrete americane evaluează că Rusia mai poate susține financiar războiul din Ucraina încă cel puțin un an Serviciile secrete americane evaluează că Rusia mai poate susține financiar războiul din Ucraina încă cel puțin un an. Noi documente de la Pentagon, scoase la iveală de Washington Post, arată că, deși sunt nemulțumiți, oligarhii îl vor susține în continuare pe Putin. The Washington Post publică o sinteză a unor documente neraportate până acum, pe care militarul american Jack Teix...