VIDEO: Recean către un pensionar care se plânge de sărăcie: „Niorlăim, ne jăluim…, luați calculator, aveți probleme cu aritmetica!”

17:30

NEXTA Ion Chicu atrage atenția că atunci când instituțiile responsabile încep investigațiile cu privire la finanțarea PAS, procurorii sunt demiși. Potrivit lui Ion Chicu, toată lumea cu discernământ înțelege că Maia Sandu și gruparea sa criminală PAS sunt finanțați de peste hotare prin diferite scheme – ONG-uri, salarii plătite fruntașilor de partid, etc. Iar când cineva […] The post Ion Chicu: Când cineva încearcă să investigheze aceate crime, este înlăturat first appeared on NEXTA.