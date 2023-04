Un deputat PAS cere ca Rusia să aibă mai puțini diplomați acreditați la Chișinău. Replica lui Batrîncea

16:40

Comisia Electorală Centrală a acreditat ultimii observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor bașcanului Găgăuziei și a alegerilor parțiale pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 30 aprilie 2023. În cadrul ședinței din 26 aprilie au fost acreditați 11 observatori internaționali din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, 9 observatori […]